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США ищут новые способы соблюдения санкций против Северной Кореи

Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США и их союзники ищут новые способы обеспечения соблюдения санкций против Северной Кореи. Вашингтон опасается, что Пхеньян теперь может быть более смелым в продвижении своей программы вооружений.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце Россия наложила вето на ежегодное продление полномочий группы экспертов, которая в течение 15 лет следила за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, направленных против Северной Кореи в связи с ее ядерной программой и программой создания баллистических ракет.

Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты работают над альтернативными вариантами составления докладов о санкциях в сотрудничестве с союзниками.

Северная Корея утверждает, что ее ракетные и ядерные программы предназначены для защиты от внешних угроз, таких как США и Южная Корея. Она осуждает санкции как посягательство на ее суверенитет.

На встрече с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и министром иностранных дел Чо Тхэ Юлем американский дипломат заявила, что поддерживает усилия Южной Кореи по сдерживанию северокорейских программ и продвижению прав в государстве-отшельнике.

Предыстория

Ранее сообщалось, что 28 марта в ходе голосования на заседании Совета Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, 13 стран проголосовали "за" резолюцию по мониторингу санкций против Северной Кореи экспертами ООН, однако Россия была против, а Китай воздержался.

Таким образом, РФ фактически отменила мониторинг санкций ООН против Северной Кореи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что ветирование РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мониторинга санкций против КНДР, включая эмбарго на поставки вооружений, говорит о том, что Москва уже не скрывает использования северокорейского оружия в войне против Украины.

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