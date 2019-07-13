В США шторм "Барри" перерос в ураган

Шторм "Барри", который двигается со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу, 13 июля, усилился до урагана первой категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что порывы ветра тропического шторма достигли 120 км/ч. В настоящий момент он находится в 64 южнее города Лафейетт и смещается со скоростью 9,5 км/ч на северо-запад.

По данным метеорологов, шторм может привести к затяжным ливням в штатах Луизиана и Миссисипи и к масштабным наводнениям в глуби континента.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в штате Луизиана на юге США свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении в связи с тропическим штормом "Барри", который приближается со стороны Мексиканского залива.