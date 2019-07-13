У США шторм "Баррі" переріс в ураган

Шторм "Баррі", який рухається зі сторони Мексиканської затоки до узбережжя США, в суботу, 13 липня, посилився до урагану першої категорії - мінімальної за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що пориви вітру тропічного шторму досягли 120 км/год. В даний момент він знаходиться в 64 південніше міста Лафейетт і зміщується зі швидкістю 9,5 км/год на північний захід.

За даними метеорологів, шторм може призвести до затяжних злив у штатах Луїзіана і Міссісіпі і до масштабних повеней в глибині континенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в штаті Луїзіана на півдні США понад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом "Баррі", який наближається з боку Мексиканської затоки.