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В США более 60 тыс. человек остались без света из-за приближения шторма

Новости » Общество    13.07.2019 - 18:05
В США более 60 тыс. человек остались без света из-за приближения шторма
Фото (twitter.com/mnaEN_

Шторм "Барри" обрушится на побережье в субботу - к западу от Нового Орлеана

В штате Луизиана на юге США свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении в связи с тропическим штормом "Барри", который приближается со стороны Мексиканского залива. Об этом сообщает The New York Times.

Также сообщается, что все утренние рейсы из международного аэропорта имени Луи Армстронга в Новом Орлеане 13 июля были отменены. Ожидается, что шторм обрушится на побережье в субботу - к западу от Нового Орлеана. Метеорологи предсказывают выпадение до 63,5 см осадков и затопления. Сейчас шторм усиливается, а порывы ветра достигают 112 км/ч. "Барри" движется со скоростью около 8 км/ч.

Власти Нового Орлеана опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в штате Луизиана, где ожидается тропический шторм "Барри". 

12 июля Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил о формировании нового тропического шторма в Мексиканском заливе, который грозит превратиться в разрушительный ураган в течение следующих нескольких дней.

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