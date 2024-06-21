США все ще забороняють Україні бити по військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії, - ISW

Politico з посиланням на анонімних урядовців США повідомило, що Сполучені Штати дозволяють українським силам завдавати ударів по російських силах там, де російські війська атакують Україну через міжнародний кордон, маючи на увазі міжнародний кордон поблизу Сумської, Чернігівської та Харківської областей України.

Ця заява не означає зміни політики США. Заява прояснює контури поточної політики США: українські війська можуть використовувати HIMARS для удару по російських силах, які готуються або активно атакують Україну, але, ймовірно, не можуть вразити всі законні російські військові цілі в зоні дії українських HIMARS, зокрема, у Бєлгородській, Курській, Брянській областях РФ.

У статті Politico визнається, що українські та європейські чиновники закликали адміністрацію президента Джо Байдена ще більше послабити обмеження та дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях у Росіїє

«Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії, і політика США все ще забороняє українським силам використовувати ATACMS будь-де в Росії», - йдеться у звіті.

В Інституті вважають, що цей крок Байдена є кроком у правильному напрямку, але сам по собі неадекватний і не здатний перешкодити масштабним операціям Росії.

ISW вважає, що Захід зберігає здатність суттєво перешкоджати російським операціям, дозволяючи Україні використовувати надану зброю для ударів по оперативному тилу Росії та глибокому тилу.