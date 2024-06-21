RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США все еще запрещают Украине бить по военным целям в оперативном и глубоком тылу России, - ISW

Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Politico со ссылкой на анонимных чиновников США сообщило, что Соединенные Штаты позволяют украинским силам наносить удары по российским силам там, где российские войска атакуют Украину через международную границу, имея в виду международную границу вблизи Сумской, Черниговской и Харьковской областей Украины.

Это заявление не означает изменение политики США. Заявление проясняет контуры текущей политики США: украинские войска могут использовать HIMARS для удара по российским силам, которые готовятся или активно атакуют Украину, но, вероятно, не могут поразить все законные российские военные цели в зоне действия украинских HIMARS, в частности, в Белгородской, Курской, Брянской области РФ.

В статье Politico признается, что украинские и европейские чиновники призвали администрацию президента Джо Байдена еще больше ослабить ограничения и позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в России.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России, и политика США все еще запрещает украинским силам использовать ATACMS где угодно в России", - говорится в отчете.

В Институте считают, что этот шаг Байдена является шагом в правильном направлении, но сам по себе неадекватен и не способен помешать масштабным операциям России.

ISW считает, что Запад сохраняет способность существенно препятствовать российским операциям, позволяя Украине использовать предоставленное оружие для ударов по оперативному тылу России и глубокому тылу.

Напомним, Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по находящимся в районе Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна в Украине