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В США через "шатдаун" можуть виникнути проблеми з безпекою в аеропортах

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 03:37
В США через "шатдаун" можуть виникнути проблеми з безпекою в аеропортах
Фото: аеропорт (УНІАН)

В аеропорту Майамі з 12 січня закриють один ыз терміналів через брак співробітників Адміністрації транспортної безпеки

У Сполучених Штатах часткове припинення роботи федерального уряду США ("шатдаун") може позначитися на безпеці авіаперевезень в країні, оскільки все більше агентів безпеки відмовляються працювати без заробітної плати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела видання повідомили, що поки пасажири не стикалися з труднощами проходження контролю безпеки в аеропортах, однак найближчим часом ситуація може значно погіршитися.

Представник міжнародного аеропорту Майамі Грег Чін розповів виданню, що з 12 січня буде закрито один із терміналів через брак співробітників Адміністрації транспортної безпеки (TSA), які проводять огляд пасажирів.

Наголошується, що співробітники адміністрації входять в число держслужбовців, які перестали отримувати зарплату після "шатдауну" 22 грудня.

Голова ради TSA раніше заявляв, що багато членів адміністрації були змушені піти у відставку через "крайні фінансові труднощі".

Нагадаємо, в США через "шатдаун" близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату.

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