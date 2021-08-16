В США сгорел завод, который якобы принадлежит Коломойскому

По словам журналиста, масштабный пожар на заводе произошел на прошлой неделе. Следователи по пожарной безопасности подозревают поджог.

"Мы действительно считаем, что это было сделано намеренно", - сказал Брайан Бонерт, представитель управления пожарной охраны.

Как отметил журналист, сгоревший завод находится под следствием в рамках дела об отмывании денег.