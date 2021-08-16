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В США сгорел завод, который якобы принадлежит Коломойскому

Автор: Дмитрий Левицкий

В американском штате Огайо сгорел сталелитейный завод. Этот завод якобы принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского журналиста-расследователя Майкла Саллаха.

По словам журналиста, масштабный пожар на заводе произошел на прошлой неделе. Следователи по пожарной безопасности подозревают поджог.

"Мы действительно считаем, что это было сделано намеренно", - сказал Брайан Бонерт, представитель управления пожарной охраны.

Как отметил журналист, сгоревший завод находится под следствием в рамках дела об отмывании денег.

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Соединенные Штаты АмерикиПожарИгорь Коломойский