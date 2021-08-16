У США згорів завод, який нібито належить Коломойському

За словами журналіста, масштабна пожежа на заводі сталася минулого тижня. Слідчі з пожежної безпеки підозрюють підпал.

"Ми дійсно вважаємо, що це було зроблено навмисно", - сказав Брайан Бонерт, представник управління пожежної охорони.

Як зазначив журналіста, згорілий завод перебуває під слідством у рамках справи про відмивання грошей.