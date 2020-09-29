В США сеть медучреждений стала жертвой масштабной кибератаки

Американская компания Universal Health Services, управляющая примерно 400 медицинскими учреждениями, в минувшие выходные подверглась масштабной кибератаке. Хакеры требовали оплаты для того, чтобы разблокировать взломанные ими компьютеры.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Речь может идти об одной из крупнейших кибератак против медицинской системы США.

По информации телеканала, в выходные компьютеры стали выходить из строя в разных учреждениях Universal Health Services. Врачам пришлось делать все медицинские записи ручкой на бумаге, а доступ к базе данных медицинских препаратов оказался невозможен.

Один из источников NBC News полагает, что целью кибератаки было вымогательство: хакеры требовали оплаты для того, чтобы разблокировать взломанные ими компьютеры.

Universal Health Services не ответила на запросы телеканала о комментарии по поводу кибератаки, но разместила на своем заявление

Отметим, что Universal Health Services, кроме США, располагает учреждениями в Великобритании. В ее штате около 90 тысяч сотрудников.

Напомним, Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Трампа и Байдена.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США. Среди них - кибератаки на избирательные кампании и инфраструктуру органов власти США.