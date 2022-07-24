США серьезно рассматривают объявление России спонсором терроризма, - посол

"Относительно объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американских законов. О том, что мы делаем: мы заставляем Россию отвечать за свои действия и продолжаем это делать", - заявила Бринк.

Как подчеркнула посол, США вместе с партнерами и союзниками со всего мира ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и будет продолжать это делать и в дальнейшем.

"Мы также отключили Россию от финансирования международных финансовых учреждений. Мы также помешали использованию Россией замороженных средств центрального банка для погашения своего долга", - обратила внимание Бринк.

По ее словам, США используют все доступные средства, включая многих, что применялись бы для страны, которая является таким спонсором.

"Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - резюмировала Бринк.

Предыстория

Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Сейчас госсекретаря США Энтони Блинкена призывают признать это официально, после чего Россия может стать пятой страной в этом списке.

Как заявила представитель США Нэнси Пелоси, если этого шага не сделают в Госдепе США, в противном случае это сделает Конгресс.

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