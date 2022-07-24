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США серйозно розглядають оголошення Росії спонсором тероризму, - посол

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання визнання Росії державою-спонсором тероризму через її дії в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо Росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити", - заявила Брінк.

Як наголосила посол, США разом з партнерами та союзниками зі всього світу запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і продовжуватиме це робити й надалі.

"Ми також відключили Росію від фінансування міжнародних фінансових установ. Ми також перешкодили використанню Росією заморожених коштів центрального банку для погашення свого боргу", - звернула увагу Брінк.

За її словами, США використовують всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором.

"Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - резюмувала Брінк.

Передісторія

Нагадаємо, що резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму в американський Сенат подали демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

Зараз держсекретаря США Ентоні Блінкена закликають визнати це офіційно і в разі цього Росія може стати п'ятою країною в цьому списку.

Як заявила представник США Ненсі Пелосі, якщо цього кроку не зроблять у Держдепі США, в іншому випадку це зробить Конгрес.

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Сполучені Штати Америки