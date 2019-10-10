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В США сенаторы предлагают санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии

Новости » Политика    10.10.2019 - 03:34
В США сенаторы предлагают санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Санкции будут касаться американских активов президента Турции

После начала Турцией военной операции в Сирии американские сенаторы из обеих партий предложили ввести санкции против турецкого руководства, в частности - президента Редеэпа Тайипа Эрдогана. Об этом передает Reuters.

Американские законодатели могут ограничить высшему руководству Турции доступ к их американским активам, а также ввести санкции за покупку у России систем С-400. Под ограничения могут также попасть поставки вооружений США для Военно-воздушных сил Турции и Военно-морских.

Авторы инициативы - сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм - предложили обложить санкциями энергетический и военный сектора Турции, а также ввести визовые ограничения. Санкции могут быть введены против руководителей Минобороны, МИДа, Минфина, Минэнерго, Министерства торговли.

Также санкции могут затронуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента Фуата Октая. Их активы, которые находятся в США, могут заморозить.

Санкции, в случае принятия, могут быть также применены против иностранных лиц, предоставляющих материальную, финансовую, и технологическую помощь Турции, или же против лиц, торгующих с Анкарой.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военная операция в Сирии, которую Турция начала в северо-восточной части соседней страны, должна быть сдержанной.

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Новости Украины СенатРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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