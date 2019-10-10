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У США сенатори пропонують санкції проти Ердогана через операцію в Сирії

Новини » Політика    10.10.2019 - 03:34
У США сенатори пропонують санкції проти Ердогана через операцію в Сирії
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Санкції стосуватимуться американських активів президента Туреччини

Після початку Туреччиною військової операції в Сирії американські сенатори з обох партій запропонували ввести санкції проти турецького керівництва, зокрема - президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це передає Reuters.

Американські законодавці можуть обмежити вищому керівництву Туреччини доступ до їх американських активів, а також ввести санкції за покупку в Росії систем С-400. Під обмеження можуть також потрапити поставки озброєнь США для Військово-повітряних сил Туреччини і Військово-морських.

Автори ініціативи - сенатор-демократ Кріс Ван Холлен і сенатор-республіканець Ліндсі Грем - запропонували обкласти санкціями енергетичний та військовий сектори Туреччини, а також ввести візові обмеження. Санкції можуть бути введені проти керівників Міноборони, МЗС, Мінфіну, Міненерго, Міністерства торгівлі.

Також санкції можуть торкнутися президента країни Реджепа Таїпа Ердогана і віце-президента Фуата Октая. Їх активи, які перебувають у США, можуть заморозити.

Санкції, у разі прийняття, можуть бути також застосовані проти іноземних осіб, що надають матеріальну, фінансову і технологічну допомогу Туреччині, або ж проти осіб, що торгують з Анкарою.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що військова операція в Сирії, яку Туреччина почала в північно-східній частині сусідньої країни, повинна бути стриманою.

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