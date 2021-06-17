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США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашнюю встречу президентов России и США в Женеве. По его словам, США сдержали обещание не договариваться с Россией об Украине без Украины.

Об этом говорится в его комментарии агентству Reuters.

Министр напомнил, что украинская сторона договаривалась с Белым домом о том, что президенты США и России на встрече не будут заключать никаких договоренностей по Украине.

"Президент (России - ред.) Путин не увидел ... ни одного предложения со стороны США торговаться по украинскому вопросу. И это вопрос принципа, потому что мы договорились с США о том, что никакие соглашения в отношении Украины не будут заключены без Украины, и Америка выполнила свое обещание", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера Путин заявил, что обсуждал с президентом США выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

После этого Байден подтвердил, что говорил с Путиным о Донбассе, но подчеркнул, что их позиции разнятся.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДмитрий Кулеба