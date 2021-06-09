Депутат Европарламента: "Северный поток-2" несет угрозы для Европы в трех плоскостях

Об этом заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский во время форума Democracy In Action.

"Северный поток-2" в контексте энергетической безопасности всего Европейского союза является губительным. Что касается климата, этот проект также опасен, поскольку он будет транспортировать самую грязную форму природного газа в мире. И при этом для него не будет никаких дополнительных предохранителей", - отметил Сариуш-Вольский.

По его словам, Эстония, Литва, Латвия, Швеция и Дания являются едиными во мнении, что этот проект несет угрозу загрязнения Балтийского моря.

"Сама по себе транспортировка газа является опасной, а это еще и будет транспортировка грязного российского газа. Мы имеем огромную угрозу химического загрязнения", - считает депутат Европарламента.

Он обратил внимание также и на составляющую безопасности.

"Требования к безопасности этого проекта будут означать большее присутствие России в Балтийском море. Соответственно, это геополитический вопрос, который затрагивает Украину, Беларусь, Словакию. Таким образом, увеличивается не только энергетическая, но и геополитическая зависимость от России, которая имеет очень агрессивное отношение", - сказал Сариуш-Вольский.

По его мнению, еще одной составляющей геополитического оружия России является коррупция, из-за которой РФ усиливает свои связи с политическими элитами Европы.

"Немецкая доктрина заявляла, что Россия изменится к лучшему, если станет участником рыночной торговли. Но что происходит? Мы видим совершенно противоположное. В результате мы поддерживаем коррупцию внутри России, а также подпитываем коррупцию в Европе. Все это должно быть остановлено", - подчеркнул эксперт.

Депутат Бундестага Германии от Союза 90/Зеленые Мануэль Сарразин добавил, что в Германии сейчас против проекта "Северный поток-2" выступает лишь партия "Зеленых" - это является свидетельством влияния России на коррупцию.

"Северный поток-2" - это проект, который подпитывает коррупционные структуры Кремля. Германия должна это осознавать. Особенно потому, что некоторые политики получают определенную пользу от этих денег, которые зарабатывают российские нефтегазовые компании. Немецкое правительство говорит, что сможет остановить "Северный поток-2". Но в реальности все делается для того, чтобы завершить проект до выборов в Германии", - указал депутат.