США считают заявления Путина и Шойгу по захвату Мариуполя дезинформацией

Госдепартамент США считает заявления Владимира Путина и Сергея Шойгу о якобы захваченном Мариуполе дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные продолжают удерживать позиции в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Украинские силы продолжают удерживать свои позиции (в Мариуполе - ред.)", - цитирует издание заявление представителя Госдепа Неда Прайса.
По его словам, есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ - это еще одна дезинформация из заезженной пьесы Кремля.
Напомним, утром 21 апреля Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Мариуполя. После этого глава Кремля приказал отметить штурм "Азовстали".
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский опроверг полный захват российскими оккупантами Мариуполя.
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