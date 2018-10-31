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В США считают, что РФ тормозит переговоры Волкера с Сурковым

Новости » Политика    31.10.2018 - 00:41
Фото: ООН (un.org)
Фото: ООН (un.org)

США осуждает действия России по дестабилизации ситуации в Украине

Россия тормозит переговоры между спецпредставителем США Куртом Волкером и советником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя постпреда США при ООН, посла Джонатана Коэна.

"Мы поддерживаем попытки Франции и Германии в рамках Нормандского формата в реализации Минских договоренностей. Но, к сожалению, Россия продолжает принимать меры для торможения любых переговоров в том числе тех, что происходят между Волкером и российскими представителями. Мы призываем РФ прекратить эти действия и разблокировать мирный процесс", - заявил Коэн.

Посол подчеркнул, что США осуждает действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Оккупация Россией украинского полуострова и ее агрессивные действия в Азовском море демонстрируют, что РФ попирает суверенитет и территориальную целостность Украины и готова активно действовать для подрыва региональной безопасности. Мы будем продолжать давление на Россию вплоть до того, пока Крым и территории Донбасса не будут возвращены Украине", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Организации Объединенных Наций (ООН) приветствовали продление действия закона об особом статусе Донбасса.

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