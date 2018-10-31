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У США вважають, що РФ гальмує переговори Волкера з Сурковим

Новини » Політика    31.10.2018 - 00:41
Фото: ООН (un.org)
Фото: ООН (un.org)

США засуджує дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні

Росія гальмує переговори між спецпредставником США щодо України Куртом Волкером та радником президента РФ Владиславом Сурковим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника постпреда США при ООН, посла Джонатана Коена.  

 "Ми підтримуємо намагання Франції та Німеччини в рамках Нормандського формату в реалізації Мінських домовленостей. Але нажаль Росія продовжує вживати заходів для гальмування будь-яких переговорів в тому числі тих, що відбуваються між Волкером та російськими представниками. Ми закликаємо РФ припинити ці дії та розблокувати мирний процес", - заявив Коен.

Посол наголосив, що США засуджує дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

"Окупація Росією українського півострову та її агресивні дії у Азовському морі демонструють, що РФ зневажає суверенітет та територіальну цілісність України та готова активно діяти для підриву регіональної безпеки. Ми продовжуватимемо тиск на Росію аж допоки Крим та території Донбасу не будуть повернуті Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Організації Об’єднаних Націй (ООН) привітали продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

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