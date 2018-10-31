ООН приветствовала продление действия закона об особом статусе Донбасса

Фото: ООН (un.org)

ООН призвала к немедленной реализации Минских Соглашений

В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствовали продление действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, которая выступала на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы приветствуем расширение, которые были приняты украинским парламентом относительно урегулирования ситуации на Донбассе – в Донецкой и Луганской области, что соответствует обязательствам, взятым Украиной на себя в рамках Минского формата", - сообщила ДиКарло.

Она также заявила, что ООН призывает к реализации Минских договоренностей

"Мы призываем стороны воздержаться от любых действий, которые могут нарушить дух и нормы Минских соглашений. Господин председатель, Минские договоренности формируют единое согласованное рамочное соглашение по урегулированию конфликта в Украине. Относительно ожиданий Совета безопасности, что были высказаны. Организация объединенных наций призывает к незамедлительной реализации Минских Соглашений", - заявила ДиКарло.

Напомним, ранее американская сторона назвала так называемые выборы в "ЛДНР" незаконными.

Как писало РБК-Украина, заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что любые действия, совершенные с нарушением Конституции Украины, будут также нарушением и Минских соглашений.