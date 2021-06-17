США после саммита в Женеве: никаких договоренностей об Украине без Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила принцип "никаких договоренности по Украине без Украины". Дипломат отметила, что Вашингтон не будет вести такие переговоры как с Россией, так и любыми другими третьими странами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с Викторией Нуланд.

"Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Нуланд рассказала, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден "четко и твердо" заявил российскому лидеру Владимиру Путину о "крепкой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой".