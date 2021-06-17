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США після саміту в Женеві: жодних домовленостей про Україну без України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила принцип"ніяких домовленостей по Україні без України". Дипломат зазначила, що Вашингтон не буде вести такі переговори як з Росією, так і будь-якими іншими третіми країнами.

Про це повідомила прес-служба МЗС України за підсумками телефонної розмови глави відомства Дмитра Кулеби з Вікторією Нуланд.

"Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "ніяких домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією і будь - якими іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

В ході телефонної розмови Нуланд розповіла, що на саміті в Женеві президент США Джо Байден "чітко і твердо" заявив російському лідерові Володимиру Путіну про "міцної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною".

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася 16 червня у швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав понад три години.

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Сполучені Штати АмерикиНуландДмитро Кулеба