США розширять сили з охорони судноплавства в Червоному морі через напади хуситів

Про створення сил, які попередньо отримали назву Operation Prosperity Guardian, має оголосити міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту на Близький Схід. Подібна оперативна група вже діє в Бахрейні.

Стверджується, що Сполучені Штати намагалися переконати Китай приєднатися до розширених сил морського захисту, але деякі офіційні особи вважають, що вони досягли участі Йорданії, ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Оману, Єгипту та Бахрейну.

Варто зазначити, що вже 5 великих судноплавних компаній наразі припинили використання своїх кораблів у Червоному морі після нападів єменських хуситів.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

З початку листопада у Червоному морі відбуваються атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Варто зазначити, що воєнізоване угрупування хуситів підтримує ХАМАС у їхній війні проти Ізраїлю.

Минулого місяця хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, яке йшло під прапором Багамських островів.

10 грудня хусити попередили всі міжнародні судноплавні компанії, що атакуватимуть всі кораблі, які прямують до Ізраїлю.

Британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, що намагався атакувати торгове судно в Червоному морі.