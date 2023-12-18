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США расширят силы по охране судоходства в Красном море из-за нападений хуситов

Фото: США усилят охрану судоходства в Красном море (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

США вскоре объявят о создании расширенных сил морской защиты с участием арабских государств для борьбы с атаками хуситов на торговые суда в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

О создании сил, предварительно получивших название Operation Prosperity Guardian, должен объявить министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Ближний Восток. Подобная оперативная группа уже действует в Бахрейне.

Утверждается, что Соединенные Штаты пытались убедить Китай присоединиться к расширенным силам морской защиты, но некоторые официальные лица считают, что они добились участия Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта и Бахрейна.

Стоит отметить, что уже 5 крупных судоходных компаний прекратили использование своих кораблей в Красном море после нападений йеменских хуситов.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

С начала ноября в Красном море происходят атаки еменских хуситов на торговые суда, якобы имеющие связи с Израилем. Следует отметить, что военизированная группировка хуситов поддерживает ХАМАС в их войне против Израиля.

В прошлом месяце хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, которое шло под флагом Багамских островов.

10 декабря хуситы предупредили все международные судоходные компании, которые будут атаковать все корабли, следующие в Израиль.

Британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

 

 

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