США розширить заводи з виробництва боєприпасів: чи йдеться про Україну

Армія США уклала контракт на проєктування, будівництво та введення в експлуатацію нових об'єктів на державних боєприпасних заводах із граничною вартістю 4,17 млрд доларів. Виконувати його будуть 11 компаній, які конкуруватимуть за кожне замовлення до листопада 2031 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство війни США .

Що відомо про контракт і хто його виконуватиме

Йдеться про контракт із твердою фіксованою ціною на 4,171 млрд доларів. Він передбачає проєктування, будівництво та введення в експлуатацію об'єктів на державних боєприпасних заводах, якими керують приватні компанії. Мета - підтримка модернізації органічної промислової бази армії США, а також експлуатації та обслуговування заводів. Орієнтовна дата завершення робіт - 4 листопада 2031 року.

Тендер проводили в інтернеті, і армія отримала 11 заявок. Контракт отримали всі учасники: Clark Construction Group, Burns & McDonnell, Hensel Phelps, Alberici Constructors, Parsons Government Services, M.C. Dean, J Kokolakis Contracting, Bering-Weston JV, Applied Research Associates, а також BAE Systems Ordnance Systems із Кінґспорта (штат Теннессі) та MSM Group North America зі Санкт-Петербурга (штат Флорида). Компанії змагатимуться за кожне окреме замовлення.

Місця виконання робіт і фінансування визначатимуть окремо з кожним замовленням. Контрактувальна установа - Army Contracting Command у Рок-Айленді (штат Іллінойс). В оголошенні не вказано, скільки коштів уже зобов'язано і які проєкти стартують першими.

Контракт охоплює заводи формату GOCO: армія володіє землею, будівлями й обладнанням, а виробництвом керує приватний підрядник. До таких належать заводи Holston і Radford (вибухові речовини та порохи), Iowa (споряджання артилерійських боєприпасів), Lake City (стрілецькі боєприпаси) та Scranton (корпуси артилерійських снарядів). Видання також зазначає, що багато з цих підприємств працюють із часів Другої світової війни.

Конкурс армія оголосила у травні 2026 року, прийом пропозицій завершився 6 липня. Контракт належить до типу MATOC. Це пул попередньо відібраних підрядників із граничною сумою, серед яких армія конкурує окремі проєкти, що зазвичай швидше, ніж проводити повну закупівлю на кожен об'єкт.

У повідомленні Міністерства війни США не йдеться про постачання боєприпасів в Україну чи інші країни: контракт стосується модернізації виробничих потужностей на американських заводах.

Читайте також: У NASA представили новий літак, здатний підійматись майже на 14 км