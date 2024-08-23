США розширили санкції проти РФ: що потрапило до списку

Як зазначили у Штатах, новий пакет охоплює близько 400 суб’єктів. Всі вони певною мірою стосуються російського паливно-енергетичного та металургійного секторів. Також вони торкнулись фінансової сфери та товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії, яеі РФ поставляються в обхід санкцій.

Під санкції потрапили такі компанії:

ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2";

ТОВ "Межрегионстрой", яка будує об'єкти для проекту "Восток Ойл" від "Роснефть";

ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), відповідальна за проект "СПГ Якутия".

У санкційному списку найбільші експортери вугілля з Росії:

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АТ "Стройсервис";

дві дочірні компанії "Росатома".

Окрім цього, санкції застосовані до російських інститутів військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, компаній, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Також США ввели санкції проти посередників з низки країни, які допомагали РФ обходити санкції та постачали деталі для літаків "Су". Це ОАЕ, Гонконг, Туреччина, Казахстан, Киргизстан та Китай.

Новими санкціями буде посилено контроль за експортом до Росії та Білорусі. Буде обмежено доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням.

Санкції США проти Росії

Санкції США проти Росії, які посилилися після вторгнення в Україну в 2022 році, спрямовані на обмеження економічних і фінансових можливостей Росії. Під санкції потрапили основні російські банки, великі державні підприємства, а також енергетичний і оборонний сектори. Вашингтон заморозив активи російських компаній і олігархів, а також обмежив доступ до фінансових ринків США.

Крім того, санкції зачіпають експорт високотехнологічної продукції, особливо в галузі військової техніки та мікроелектроніки, що значно ускладнює можливості Росії модернізувати свою армію. Водночас обмеження вводяться проти окремих осіб, урядовців та бізнесменів, причетних до агресії, зокрема через заборону на в’їзд та заморожування їхніх активів за кордоном.