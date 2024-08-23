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США расширили санкции против РФ: что попало в список

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты расширили санкции против России. На этот раз они коснулись оборонного и металлургического комплексов, а также снабжения товаров двойного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов США.

Как отметили в Штатах, новый пакет охватывает около 400 субъектов. Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также они коснулись финансовой сферы и товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, которые РФ поставляются в обход санкций.

Под санкции попали следующие компании:

  • ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";
  • ООО "Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";
  • ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственное за проект "СПГ Якутия".

В санкционном списке крупнейшие экспортеры угля из России:

  • "СДС Уголь";
  • "УК Мечел-Майнинг";
  • АО "Стройсервис";
  • две дочерние компании "Росатома".

Кроме этого, санкции применены к российским институтам военных разработок, производителям беспилотных летательных аппаратов и электроники, компаниям, обслуживающим потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Также США ввели санкции против посредников из ряда стран, которые помогали РФ обходить санкции и поставляли детали для самолетов "Су". Это ОАЭ, Гонконг, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Китай.

Новыми санкциями будет усилен контроль за экспортом в Россию и Белоруссию. Будет ограничен доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением.

Санкции США против России

Усилившиеся после вторжения в Украину в 2022 году санкции США против России направлены на ограничение экономических и финансовых возможностей России. Под санкции подверглись основные российские банки, крупные государственные предприятия, а также энергетический и оборонный секторы. Вашингтон заморозил активы российских компаний и олигархов, а также ограничил доступ на финансовые рынки США.

Кроме того, санкции затрагивают экспорт высокотехнологичной продукции, особенно в области военной техники и микроэлектроники, что значительно усложняет возможности России модернизировать свою армию. В то же время, ограничения вводятся против отдельных лиц, чиновников и бизнесменов, причастных к агрессии, в частности из-за запрета на въезд и замораживание их активов за рубежом.

К

ак сообщало РБК-Украина, США 12 июня ввели новые санкции против 300 физических, а также юридических лиц в России и других странах, помогающих военной машине Кремля. В фокусе внимания Минфина США и соответственно в зоне риска оказались все иностранные банки, сотрудничающие с санкционными лицами РФ.

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