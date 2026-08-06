США розширили санкції проти Куби через військові зв'язки з Китаєм та РФ

США розширили санкції проти Куби, під обмеження потрапили вісім посадовців та кілька військових компаній через співпрацю з РФ та Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до чорного списку дипломатів і вище військове керівництво країни. Зокрема, під обмеження потрапили військовий аташе Куби в Китаї Вальдо Перес Кортес та військова аташе в Росії Моніка Міліан Гомес.
Правозахисні організації, зокрема International Society for Human Rights, зазначали, що Міліан Гомес безпосередньо причетна до вербування громадян Куби для участі у війні в Україні на боці РФ. Водночас влада в Гавані заперечує свою участь у відправці найманців на фронт.
До оновленого списку санкцій також увійшли:
За даними Державного департаменту США, більшість із цих осіб відповідали за спроби організувати постачання зброї та військової техніки з території Китаю та Росії.
Окрім посадовців, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти п'яти кубинських державних підприємств і торговельних компаній, які працюють у військовій сфері:
Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, рішення ухвалено для захисту національної безпеки Сполучених Штатів та припинення військової співпраці Куби із зовнішніми партнерами.
"Запроваджені в четвер санкції покликані захистити нашу національну безпеку шляхом запровадження санкцій проти організацій та осіб, які сприяють військовій співпраці Гавани та постачанню озброєння кубинському режиму", - наголосив Рубіо.
Адміністраціяпрезидента США Дональда Трампа посилює економічний тиск на Кубу, прагнучи домогтися повалення комуністичного режиму, який керує островом майже 70 років.
У відповідь на американські санкції влада Куби оголосила про запровадження низки ринкових економічних реформ. Водночас у Гавані наголошують, що чинна політична система країни не є предметом для переговорів чи дискусій.
Нагадаємо, Куба майже дві доби залишалася без електропостачання. Влада країни пов'язала масштабний блекаут із санкціями США, назвавши такі дії "геноцидними".
Крім того, нещодавно Куба придбала 300 ударних безпілотників, які потенційно можуть бути використані для атак на американські військові бази. Постачальниками цих дронів могли стати Росія та Іран.