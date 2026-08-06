США розширили санкції проти Куби через військові зв'язки з Китаєм та РФ

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до чорного списку дипломатів і вище військове керівництво країни. Зокрема, під обмеження потрапили військовий аташе Куби в Китаї Вальдо Перес Кортес та військова аташе в Росії Моніка Міліан Гомес.

Правозахисні організації, зокрема International Society for Human Rights, зазначали, що Міліан Гомес безпосередньо причетна до вербування громадян Куби для участі у війні в Україні на боці РФ. Водночас влада в Гавані заперечує свою участь у відправці найманців на фронт.

До оновленого списку санкцій також увійшли:

Оскар Енріке Біоска Гальєго - генерал, керівник економічного управління збройних сил Куби;

Роберто Хесус Вісіана Муссет - генеральний директор оборонного підприємства Union de Industria Militar (UIM);

Роберто Легра Сотолонго - заступник начальника генерального штабу збройних сил.

За даними Державного департаменту США, більшість із цих осіб відповідали за спроби організувати постачання зброї та військової техніки з території Китаю та Росії.

Обмеження проти оборонних підприємств

Окрім посадовців, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти п'яти кубинських державних підприємств і торговельних компаній, які працюють у військовій сфері:

Tecnotex;

Technoimport;

Yuri Gagarin Military Industrial Enterprise (підприємство з технічного обслуговування та ремонту);

Duna SA;

Union de Industria Militar (UIM).

Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, рішення ухвалено для захисту національної безпеки Сполучених Штатів та припинення військової співпраці Куби із зовнішніми партнерами.

"Запроваджені в четвер санкції покликані захистити нашу національну безпеку шляхом запровадження санкцій проти організацій та осіб, які сприяють військовій співпраці Гавани та постачанню озброєння кубинському режиму", - наголосив Рубіо.

Санкції проти Куби

Адміністраціяпрезидента США Дональда Трампа посилює економічний тиск на Кубу, прагнучи домогтися повалення комуністичного режиму, який керує островом майже 70 років.

У відповідь на американські санкції влада Куби оголосила про запровадження низки ринкових економічних реформ. Водночас у Гавані наголошують, що чинна політична система країни не є предметом для переговорів чи дискусій.