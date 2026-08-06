США расширили санкции против Кубы из-за военных связей с Китаем и РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в черный список дипломатов и высшее военное руководство страны. В частности, под ограничения попали военный атташе Кубы в Китае Вальдо Перес Кортес и военная атташе в России Моника Милиан Гомес.

Правозащитные организации, в частности, International Society for Human Rights, отмечали, что Милиан Гомес непосредственно причастна к вербовке граждан Кубы для участия в войне в Украине на стороне РФ. В то же время власти в Гаване отрицают свое участие в отправке наемников на фронт.

В обновленный список санкций также вошли:

Оскар Энрике Биоска Гальего - генерал, руководитель экономического управления вооруженных сил Кубы;

Роберто Хесус Висиана Муссет - генеральный директор оборонного предприятия Union de Industria Militar (UIM);

Роберто Легра Сотолонго - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил.

По данным Государственного департамента США, большинство из них отвечали за попытки организовать поставки оружия и военной техники с территории Китая и России.

Ограничения против оборонных предприятий

Кроме чиновников, Министерство финансов США ввело санкции против пяти кубинских государственных предприятий и торговых компаний, работающих в военной сфере:

Tecnotex;

Technoimport;

Yuri Gagarin Military Industrial Enterprise (предприятие по техническому обслуживанию и ремонту);

Duna SA;

Union de Industria Militar (UIM).

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, решение было принято для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов и прекращения военного сотрудничества Кубы с внешними партнерами.

"Введенные в четверг санкции призваны защитить нашу национальную безопасность путем введения санкций против организаций и лиц, способствующих военному сотрудничеству Гаваны и поставке вооружения кубинскому режиму", - подчеркнул Рубио.

Санкции против Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает экономическое давление на Кубу, стремясь добиться свержения коммунистического режима, управляющего островом почти 70 лет.

В ответ на американские санкции власти Кубы объявили о введении ряда рыночных экономических реформ. В то же время в Гаване подчеркивают, что действующая политическая система страны не является предметом переговоров или дискуссий.