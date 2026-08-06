RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США расширили санкции против Кубы из-за военных связей с Китаем и РФ

22:45 06.08.2026 Чт
3 мин
В санкционный список вошло и лицо, причастное к вербовке кубинцев на войну в Украину
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

США расширили санкции против Кубы, под ограничения попали восемь чиновников и несколько военных компаний из-за сотрудничества с РФ и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в черный список дипломатов и высшее военное руководство страны. В частности, под ограничения попали военный атташе Кубы в Китае Вальдо Перес Кортес и военная атташе в России Моника Милиан Гомес.

Правозащитные организации, в частности, International Society for Human Rights, отмечали, что Милиан Гомес непосредственно причастна к вербовке граждан Кубы для участия в войне в Украине на стороне РФ. В то же время власти в Гаване отрицают свое участие в отправке наемников на фронт.

В обновленный список санкций также вошли:

  • Оскар Энрике Биоска Гальего - генерал, руководитель экономического управления вооруженных сил Кубы;
  • Роберто Хесус Висиана Муссет - генеральный директор оборонного предприятия Union de Industria Militar (UIM);
  • Роберто Легра Сотолонго - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил.

По данным Государственного департамента США, большинство из них отвечали за попытки организовать поставки оружия и военной техники с территории Китая и России.

Ограничения против оборонных предприятий

Кроме чиновников, Министерство финансов США ввело санкции против пяти кубинских государственных предприятий и торговых компаний, работающих в военной сфере:

  • Tecnotex;
  • Technoimport;
  • Yuri Gagarin Military Industrial Enterprise (предприятие по техническому обслуживанию и ремонту);
  • Duna SA;
  • Union de Industria Militar (UIM).

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, решение было принято для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов и прекращения военного сотрудничества Кубы с внешними партнерами.

"Введенные в четверг санкции призваны защитить нашу национальную безопасность путем введения санкций против организаций и лиц, способствующих военному сотрудничеству Гаваны и поставке вооружения кубинскому режиму", - подчеркнул Рубио.

Санкции против Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает экономическое давление на Кубу, стремясь добиться свержения коммунистического режима, управляющего островом почти 70 лет.

В ответ на американские санкции власти Кубы объявили о введении ряда рыночных экономических реформ. В то же время в Гаване подчеркивают, что действующая политическая система страны не является предметом переговоров или дискуссий.

Напомним, Куба почти двое суток оставалась без электроснабжения. Власти страны связали масштабный блекаут с санкциями США, назвав такие действия "геноцидными".

Кроме того, недавно Куба приобрела 300 ударных беспилотников, которые могут быть использованы для атак на американские военные базы. Поставщиками этих дронов могли стать Россия и Иран.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайКубаМарко Рубио