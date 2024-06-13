США розширили антиросійські санкції: РФ відрізали від ІТ-послуг

Нагадаємо, що США ввели санкції проти глави Гагаузії Євгенії Гуцул. Вона входить у злочинну мережу молодшого олігарха-втікача Ілана Шора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За 2023 рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала країна-агресор, надійшла з Китаю.

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