Допомога Китаю відіграє ключову роль у російсько-українській війні, - Столтенберг

Китайська допомога відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з Китаю.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Генсек наголосив, що електронне обладнання є ключовим для виробництва різних типів озброєнь. Виходячи з цього Китай створює можливість для Росії продовжувати загарбницьку війну проти України. "Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються в агресивній війні Росії проти України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, лідери G7 за підсумками зустрічі в Італії закличуть Китай перестати підтримувати війну Росії проти України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація все частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та африканських країн у війні проти України. Повідомлення про це помітили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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