США расширили антироссийские санкции: РФ отрезали от IT-услуг

Напомним, что США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она входит в преступную сеть беглого молдавского олигарха Илана Шора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, помощь Китая играет ключевую роль в войне России против Украины. За 2023 год 90% микроэлектроники, которую импортировала страна-агрессор, поступила из Китая.

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