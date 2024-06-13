RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США расширили антироссийские санкции: РФ отрезали от IT-услуг

Фото: решение вступит в силу 12 сентября 2024 года (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты расширили санкции против России. На этот раз Америка запретила предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Министерства финансов США.

В документе говорится, что запрещены экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России.

"Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщается, решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

В то же время, новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.

Напомним, что США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она входит в преступную сеть беглого молдавского олигарха Илана Шора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, помощь Китая играет ключевую роль в войне России против Украины. За 2023 год 90% микроэлектроники, которую импортировала страна-агрессор, поступила из Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки