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США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби: подробиці

США, П'ятниця 27 жовтня 2023 22:54
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США розроблятимуть новий варіант ядерної бомби: подробиці Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.

Національне управління ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики вироблятиме B61-13.

"Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було ухвалено в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в "Огляді ядерної політики 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб сказав, що сьогоднішнє оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки і зростаючі загрози з боку потенційних супротивників.

"Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників", - додав він.

Деталі про нову бомбу

B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків, що посилить стримування супротивників і дасть упевненість союзникам і партнерам, надавши президенту додаткові можливості проти деяких більш складних і великих військових цілей.

Вона замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах і матиме потужність, аналогічну B61-7, яка вища, ніж у B61-12.

Пламб зазначив, що виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість зброї в американському ядерному арсеналі. Тепер Пентагон очікує дозволу та асигнувань від Конгресу США.

Ядерний шантаж з боку РФ

Нещодавно Росія відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов зазначав, що ядерні погрози РФ продовжать залишатися простим блефом доти, доки інші країни не піддаватимуться такому шантажу.

Сьогодні Данілов повідомив, що росіяни провалили випробування своїх ракет у рамках тренування "масованого ядерного удару". З трьох ракет полетіла лише одна.

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