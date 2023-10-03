Данілов розповів, чи може Росія застосувати ядерну зброю

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відзначив вплив реакції міжнародної спільноти та західних партнерів на агресію Москви на загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника UKRLIFE.TV.

За словами секретаря РНБО, деякі держави "лякаються Російської Федерації з урахуванням певних обставин".

"Вони вважають, що використання ядерної зброї буде та межа, яку не можна буде переходити, не можна цього допустити... Ну так звичайно - цього не можна допустити", - наголосив Данілов.

При цьому чиновник зазначив, що російська сторона продовжує ігнорувати норми міжнародного права, та порушує закони.

"Але майте на увазі - якщо люди живуть за своїми власними законами, люди не дотримуються міжнародних прав, їм на вашу думку, скажімо так... вони на неї не звертають уваги", - сказав він.

У цьому контексті Данілов висловив думку, що ядерні погрози Кремля продовжуватимуть залишатися простим блефом доти, доки країни не піддаватимуться такому шантажу.

"Росія не буде використовувати ядерну зброю до того часу, поки ви самі їй це не дозволите. Коли ви дозволите Росі використати ядерну зброю - вона її використає. Але це ваша позиція має бути. Для того, щоби раз і назавжди поставити крапку", - зауважив секретар РНБО.

Також український чиновник вважає, що незважаючи на "внутрішні розбіжності з тих чи інших питань усередині наших партнерів", рано чи пізно буде організована "антипутінська коаліція", за аналогією до створеної країнами-союзниками антигітлерівської під час Другої світової війни.

Це сприятиме якнайшвидшій перемозі України та краху російських загарбницьких амбіцій.

"На сьогоднішній день є словосполучення партнери, є словосполучення стратегічні партери, а антипутінської коаліції на сьогоднішній день немає.

Коли вона буде створена, як тільки наголос публічно буде наголошений, тоді набагато все це пришвидшиться", - сказав він.

Розмови у Росії про використання ядерки

Нагадаємо, що після липневого саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.

Зазначимо, що за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів РФ чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.