Тренування "масованого ядерного удару" в РФ провалилося: Данілов розкрив деталі

Росіяни провалили випробування своїх ракет у рамках тренування "масованого ядерного удару". З трьох ракет полетіла лише одна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"До речі, випробування, які вони нещодавно проводили. З трьох ракет тільки одна вилетіла. Одна гепнулася одразу, а в іншої взагалі не відкрилися ті прилади, які мали б відкриватися", - розповів він.

Навчання в Росії

Нагадаємо, раніше у Кремлі вихвалялися, що під керівництвом диктатора Володимира Путіна пройшли тренування стратегічних ядерних сил.

За інформацією росіян, у рамках тренувань з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області по полігону "Кура" на Камчатці було проведено пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

Також солдати РФ запускали з Баренцевого моря з атомного підводного крейсера "Тула" балістичну ракету "Синева".

Нагадаємо, нещодавно Росія відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.