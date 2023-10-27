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Тренування "масованого ядерного удару" в РФ провалилося: Данілов розкрив деталі

П'ятниця 27 жовтня 2023 20:17
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Тренування "масованого ядерного удару" в РФ провалилося: Данілов розкрив деталі Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни провалили випробування своїх ракет у рамках тренування "масованого ядерного удару". З трьох ракет полетіла лише одна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"До речі, випробування, які вони нещодавно проводили. З трьох ракет тільки одна вилетіла. Одна гепнулася одразу, а в іншої взагалі не відкрилися ті прилади, які мали б відкриватися", - розповів він.

Навчання в Росії

Нагадаємо, раніше у Кремлі вихвалялися, що під керівництвом диктатора Володимира Путіна пройшли тренування стратегічних ядерних сил.

За інформацією росіян, у рамках тренувань з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області по полігону "Кура" на Камчатці було проведено пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

Також солдати РФ запускали з Баренцевого моря з атомного підводного крейсера "Тула" балістичну ракету "Синева".

Нагадаємо, нещодавно Росія відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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РНБО Російська Федерація Ядерна зброя Олексій Данілов
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