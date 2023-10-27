США будут разрабатывать новый вариант ядерной бомбы: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США .

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики будет производить B61-13.

"Решение о реализации этого потенциала, которое было принято в тесном сотрудничестве с NNSA, соответствует требованиям быстро меняющейся среды безопасности, как описано в "Обзоре ядерной политики 2022 года", - говорится в сообщении.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб сказал, что сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - добавил он.

Детали о новой бомбе

B61-13 будут доставлять с помощью современных самолетов, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и крупных военных целей.

Она заменит некоторые из B61-7 в нынешних ядерных арсеналах и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12.

Пламб отметил, что производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в американском ядерном арсенале. Теперь Пентагон ожидает разрешения и ассигнований от Конгресса США.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Недавно Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что ядерные угрозы РФ продолжат оставаться простым блефом, пока другие страны не будут подвергаться такому шантажу.

Сегодня Данилов сообщил, что россияне провалили испытания своих ракет в рамках тренировки "массированного ядерного удара". Из трех ракет улетела только одна.