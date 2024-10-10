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США розробили FPV-дрон Bolt з машинним зором: чим він унікальний

Четвер 10 жовтня 2024 19:40
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США розробили FPV-дрон Bolt з машинним зором: чим він унікальний Ілюстративне фото: США розробили FPV-дрон Bolt з машинним зором (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Американська компанія Anduril розробила новий дрон під назвою Bolt. Він виступає в класі дронів-камікадзе малої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Новий безпілотник фактично може працювати без оператора завдяки вбудованій програмі штучного інтелекту. Тобто оператор лише дає команду "знищити" і вказує курс атаки. А сам дрон вміє виявляти й автоматично супроводжувати об'єкти.

Також розробники вказали на можливість дрона функціонувати без доступу до супутникової навігації. При цьому оператор може вказати, з якого курсу, на якій висоті та відстані дрона слід триматися від об'єкта, який він супроводжує.

Після отриманих команд дрон діє автономно і не залежить від наявності зв'язку з оператором, він ігнорує РЕБ.

Характеристики дрона

За даними розробників, бойова частина дрона - загальною вагою до 1,5 кг може бути і кумулятивною, це необхідно для знищення важкоброньованої техніки.

Дрон Bolt досить великий за розміром, а час його перебування в повітрі - до 40 хвилин, дальність - понад 20 км. Він оснащений потужним набором сенсорів з оптичної та тепловізійної камери, і, можливо, лазерним далекоміром.

Недоліки дрона

Як пише Defense Express, у Bolt є досить серйозний недолік, який виник через те, що у США все ще змогли зрозуміти реальну причину "розквіту" FPV-дронів - ціна та масовість виробництва.

Американський Bolt розроблювався у двох версіях: багаторазовий розвідувальний дрон-квадрокоптер і Bolt-M з бойовою частиною в ролі дрона-камікадзе. Попри те, що при застосуванні як дрон-камікадзе Bolt може бути використаний лише раз його бойова частина така сама, як і багаторазова версія. Це означає тотожну високу вартість обох варіантів.

Тобто, якщо Anduril допрацюють дрон, та перетворять його на безпілотник для "скидань", ця розробка цілком може "заграти новими барвами".

Раніше РБК-Україна писало про те, що корейський стартап Peach показав розробку дрона Papidrone-800 на виставці KADEX 2024, він збирається з картону.

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