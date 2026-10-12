США розраховують, що угода щодо дизеля пом'якшить позицію Росії у мирних переговорах, - Reuters

За словами двох джерел, Стів Віткофф та Джаред Кушнер сказали представникам України на зустрічі в Майамі, що диктатор РФ Володимир Путін не готовий до переговорів про припинення війни, додавши. Однак вони додали, що оголошена минулого тижня угода щодо дизеля може відновити тристоронні переговори.

Третє джерело каже, що США передали Україні, що угода щодо дизеля може "пом'якшити" позицію Москви частково тому, що вона "надсилає сигнал про те, що Трамп відкритий для співпраці" з Росією.

"Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії і сказати: "Бачите, українці припинили страйк, і ми уклали з вами угоду. Тепер ваша черга щось зробити", - сказав один із джерел.

Джерело, близьке до Кремля, теж заявило, що угода "є способом повернути Росію" до переговорів.

Один із співрозмовників, знайомих з перебігом зустрічі, розповів, що угода щодо дизельного палива - це лише частина ширшого обговорення того, як повернути Україну та Росію за стіл переговорів та покласти край війні. За його словами, на зустрічі також було обговорено гарантії безпеки для України, проте подробиці невідомі.

Інші два джерела та один із учасників зустрічі, кажуть, що українські чиновники скептично поставилися до підходу США, який, на їхню думку, є використанням ділових угод для умиротворення Росії.

Тим часом джерело близьке Кремлю заявило, що Путін повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли "отримає 11% Донбасу, що залишилися, що зможе представити всередині країни як перемогу". Україна, як відомо, заявляє, що не передасть Росії території, а відправною точкою мирної угоди може стати заморозка війни поточною лінією фронту.

Що ще відомо про зустріч

Reuters пише, що на зустрічі в Майамі Кушнер і Віткофф наголосили українським чиновникам "все, що США зробили для України", включаючи надання військової та розвідувальної підтримки ЗСУ.

Американці не загрожували припиненням цієї підтримки, якщо Україна не погодиться припинити удари по російським НПЗ.

Частина зустрічі, яка тривала кілька годин, була присвячена фондам відновлення України та необхідності для Києва формалізувати плани інвестицій у країну, сказали джерела.

Українська сторона залишила зустріч, так і не досягнувши формальної домовленості. Однак дали зрозуміти, що готові погодитись на енергетичне перемир'я за умови, що на це погодиться і Росія.