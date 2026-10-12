США рассчитывают, что сделка по дизелю смягчит позицию России в мирных переговорах, - Reuters

По словам двух источников, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали представителям Украины на встрече в Майами, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны, добавив. Однако они добавили, что объявленное на прошлой неделе соглашение по дизелю может возобновить трехсторонние переговоры.

Третий источник говорит, что США передали Украины, что сделка по дизелю может "смягчить" позицию Москвы отчасти потому, что она "посылает сигнал о том, что Трамп открыт для сотрудничества" с Россией.

"Идея заключалась в том, что США могли бы вернуться к России и сказать: "Видите, украинцы прекратили забастовку, и мы заключили с вами сделку. Теперь ваша очередь что-то сделать", - сказал один из источников.

Источник, близкий к Кремль, тоже заявил, что сделка "является способом вернуть Россию" к переговорам.

Один из собеседников, знакомых с ходом встречи, рассказал, что соглашение по дизельному топливу - это всего лишь часть более широкого обсуждения того, как вернуть Украину и Россию за стол переговоров и положить конец войне. По его словам, на встрече также обсуждались гарантии безопасности для Украины, однако подробности неизвестны.

Другие два источника и один из участников встречи, говорят, что украинские чиновники скептически отнеслись к подходу США, который, по их мнению, представляет собой использование деловых сделок для умиротворение России.

Тем временем источник близкий Кремлю заявил, что Путин вернется за стол переговоров только тогда, когда "получит оставшиеся 11% Донбасса, что сможет представить внутри страны как победу". Украина, как известно, заявляет, что не передаст России территории, а отправной точкой мирного соглашения может стать заморозка войны по текущей линии фронта.

Что еще известно о встрече

Reuters пишет, что на встрече в Майами Кушнер и Уиткофф подчеркнули украинским чиновникам "все, что США сделали для Украины", включая оказание военной и разведывательной поддержки ВСУ.

Американцы не угрожали прекращением этой поддержки, если Украина не согласится прекратить удары по российским НПЗ.

Часть встречи, которая длилась несколько часов, была посвящена фондам восстановления Украины и необходимости для Киева формализовать планы инвестиций в страну, сказали источники.

Украинская сторона покинула встречу, так и не достигнув формальной договоренности. Однако дали понять, что готовы согласиться на энергетическое перемирие при условии, что на это согласится и Россия.