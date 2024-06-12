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США розраховують, що в НАТО домовляться про наступника Столтенберга у найближчі тижні

Фото: Джуліан Сміт, постпред США при НАТО (twitter.com/usambnato)
Автор: Іван Носальський

У Північноатлантичному альянсі можуть оголосити про наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Джуліанн Сміт на брифінгу.

За її словами, зараз у питанні заміни для Столтенберга "бачено певний імпульс".

"Тому я вкрай впевнена, що ми зможемо зробити оголошення (про наступника - ред.) до липневого саміту, який відбудеться вже за кілька тижнів", - розповіла Сміт.

Що передувало

Нагадаємо, Єнс Столтенберг збереже пост генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року. До цього часу в Альянсі мають визначитись, хто його замінить.

Наразі головним кандидатом на посаду є прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Ще на початку квітня стало відомо, що 28 країн-членів Альянсу із 32 підтримують його кандидатуру. Але для того, щоб Рютте став генсеком, потрібний консенсус.

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НАТОСполучені Штати АмерикиЄнс Столтенберг