США розраховують, що в НАТО домовляться про наступника Столтенберга у найближчі тижні

Що передувало

Нагадаємо, Єнс Столтенберг збереже пост генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року. До цього часу в Альянсі мають визначитись, хто його замінить.

Наразі головним кандидатом на посаду є прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Ще на початку квітня стало відомо, що 28 країн-членів Альянсу із 32 підтримують його кандидатуру. Але для того, щоб Рютте став генсеком, потрібний консенсус.

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