США рассчитывают, что в НАТО договорятся о преемнике Столтенберга в ближайшие недели

Что предшествовало

Напомним, Йенс Столтенберг сохранит пост генсека НАТО до 1 октября 2024 года. До этого времени в Альянсе должны определиться, кто его заменит.

Сейчас главным кандидатом на должность является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Еще в начале апреля стало известно, что 28 стран-членов Альянса из 32 поддерживают его кандидатуру. Но для того, чтобы Рютте стал генсеком, необходим консенсус.

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