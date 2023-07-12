У США розповіли перші подробиці щодо умов членства України в НАТО

"Україні все ще необхідно провести низку реформ, щоб приєднатися (до НАТО, - ред.)", - сказала вона.

За її словами, США визнають, що Україна вже досягла значного прогресу в плані реформ, але "Україні, як і раніше, необхідно продовжувати демократичні реформи та реформи сектору безпеки".

"Президент (США, Джо Байден, – ред.) ясно дав зрозуміти, що ми думаємо, що Україна може досягти цього. Але це все одно буде вимогою для приєднання України", - зазначила вона.

Слоут схарактеризувала комюніке як "сильне позитивне послання, яке підтверджує, що Україна стане членом Альянсу", зазначивши, що для вступу України більше не потрібен План дій щодо членства (ПДЧ).

НАТО та Україна

Вже другий день у Вільнюсі триває саміт НАТО. Учора, 11 липня, під час першого дня саміту союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства. Буквально сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про те, що поки що немає ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Які вони і ким мають бути сформульовані – невідомо.