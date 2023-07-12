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В США рассказали первые подробности об условиях членства Украины в НАТО

Фото: в США рассказали первые подробности об условиях членства Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В США считают, что для вступления в НАТО Украине нужно провести ряд реформ. Там уверены, что "Украина может добиться этого".

Об этом сказала журналистам старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украине все еще необходимо провести ряд реформ, чтобы присоединиться (к НАТО, - ред.)", - сказала она.

По ее словам, США признают, что Украина уже добилась значительного прогресса в плане реформ, но "Украине по-прежнему необходимо продолжать демократические реформы и реформы сектора безопасности".

"Президент (США, Джо Байден, - ред.) ясно дал понять, что мы думаем, что Украина может добиться этого. Но это все равно будет требованием для присоединения Украины", - отметила она.

Слоут охарактеризовала коммюнике как "сильное позитивное послание, подтверждающее, что Украина станет членом Альянса", отметив, что для вступления Украины больше не требуется План действий по членству (ПДЧ).

НАТО и Украина

Уже второй день в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Вчера, 11 июля, во время первого дня саммита союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству. Буквально сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о том, что пока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Какие они и кем должны быть сформулированы - неизвестно.

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