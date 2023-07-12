Умови для членства України в НАТО невідомі, - Кулеба

Наразі немає ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Які вони й ким мають бути сформульовані - невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю Радіо Свобода .

"Невідомо. Немає. От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони?", - сказав Кулеба.

За його словами, в України та НАТО різні позиції щодо членства.

"Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція - що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що найбільш консервативно налаштованими щодо майбутнього членства України в НАТО були США і Німеччина. Водночас, за його словами, не все настільки однозначно.

"Знаючи багато нюансів із того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу, вирішальну роль в тому, щоб слово "запрошення" взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле", - додав глава МЗС.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час нього союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, тепер шлях України до НАТО складатиметься з одного кроку, а не двох.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити нашу країну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.

Детальніше про те, що таке ПДЧ і чому скасування його виконання є важливим для України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.