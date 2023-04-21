UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США розповіли країнам Європи, що РФ ухиляється від санкцій для покупки електроніки, - ЗМІ

Фото: Прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон цього тижня відвідує Швейцарію, Італію, Австрію та Німеччину. Представник США повідомляє цим країни про кроки, які робить РФ для ухилення від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США вважає, що Росія використовує методи ухилення від санкцій для придбання більш ніж десятка видів товарів, включаючи електронні компоненти, оптику та виробниче обладнання.

"Ці товари включають, серед іншого, процесори та контролери, відеокамери, лазери та генератори сигналів", - йдеться у матеріалі.

Візит Нельсона до Європи відбудеться в той час, коли США почали намагатися припиняти ухилення Росії від санкцій. Також це відбувається напередодні поїздки помічника держсекретаря США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг до Казахстану та Киргизстану наступного тижня.

Раніше США заявляли, що стурбовані ухиленням від санкцій у Казахстані. Reuters пише, що під час візитів цього тижня Міністерство фінансів США також роз'яснює, на що саме мають звернути увагу фінансові установи, які намагаються виявити російські закупівельні мережі.

Нагадаємо, що США планують зосередитися на перевірках закордонних інвестиційних консультантів, юридичних фірм та керуючих приватним капіталом для припинення обходу санкцій проти Росії.

У Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІталіяШвейцаріяАвстріяСанкції проти Росії