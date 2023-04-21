США посилять перевірки обходу санкцій проти Росії: у Мін'юсті розкрили деталі
США планують зосередитися на перевірках закордонних інвестиційних консультантів, юридичних фірм та керуючих приватним капіталом для припинення обходу санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави робочої групи Мін'юсту США щодо виконання санкцій проти Росії Ендрю Адамса в інтерв'ю Bloomberg.
"Люди, які сидять у банках, де їх не хвилюють ні санкції США, ні відмивання грошей, ні відверті проблеми шахрайства, підходять під це визначення, коли я говорю, що ми (при перевірках - ред.) віддамо перевагу посередникам. Банкіри, фінансові менеджери, інвестиційні консультанти, люди, які керують офшорними хедж-фондами або приватними інвестиційними компаніями, тощо", - розповів Адамс.
За його словами, всі представники вищезгаданих сфер діяльності раніше уникали пильної уваги у питанні уникнення санкцій проти Росії.
Робоча група також займається вивченням шляхів використання криптовалюти для маскування транзакцій, які пов'язані з підсанкціонійними товарами або для переказів особам, що підпали під обмеження.
За словами Адамса, незважаючи на відносно хороше дотримання санкцій американськими та західноєвропейськими банками, "є місця у світі, де такої культури не існує".
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