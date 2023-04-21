США рассказали странам Европы, что РФ уклоняется от санкций для покупки электроники, - СМИ

Министерство финансов США считает, что Россия использует методы уклонения от санкций для приобретения более десятка видов товаров, включая электронные компоненты, оптику и производственное оборудование.

"Эти товары включают, в частности, процессоры и контроллеры, видеокамеры, лазеры и генераторы сигналов", - говорится в материале.

Визит Нельсона в Европу состоится в то время, когда США начали пытаться пресекать уклонение России от санкций. Также это происходит накануне поездки помощника госсекретаря США по финансированию терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг в Казахстан и Кыргызстан на следующей неделе.

Ранее США заявляли, что озабочены уклонением от санкций в Казахстане. Reuters пишет, что во время визитов на этой неделе Министерство финансов США также разъясняет, на что должны обратить внимание финансовые учреждения, пытающиеся выявить российские закупочные сети.