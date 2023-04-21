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США рассказали странам Европы, что РФ уклоняется от санкций для покупки электроники, - СМИ

Фото: Флаг США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон на этой неделе посещает Швейцарию, Италию, Австрию и Германию. Представитель США сообщает этим страны о шагах, предпринимаемых РФ для уклонения от санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США считает, что Россия использует методы уклонения от санкций для приобретения более десятка видов товаров, включая электронные компоненты, оптику и производственное оборудование.

"Эти товары включают, в частности, процессоры и контроллеры, видеокамеры, лазеры и генераторы сигналов", - говорится в материале.

Визит Нельсона в Европу состоится в то время, когда США начали пытаться пресекать уклонение России от санкций. Также это происходит накануне поездки помощника госсекретаря США по финансированию терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг в Казахстан и Кыргызстан на следующей неделе.

Ранее США заявляли, что озабочены уклонением от санкций в Казахстане. Reuters пишет, что во время визитов на этой неделе Министерство финансов США также разъясняет, на что должны обратить внимание финансовые учреждения, пытающиеся выявить российские закупочные сети.

Напомним, США планируют сосредоточиться на проверках зарубежных инвестиционных консультантов, юридических фирм и управляющих частным капиталом для прекращения обхода санкций против России.

В Европейском союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

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