UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США розповіли, коли розпочнуться розширені навчання українських військових у Німеччині

Фото: заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США планують розпочати розширені навчання для українських військових у Німеччині вже у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх.

"Я не можу сказати, чи ми вже розпочали, але можу сказати, що ми розпочнемо цього місяця. І це стосується частини колективної підготовки", - сказала вона.

Сінгх підкреслила важливість опанування захисниками нового озброєння, яке Україні надали міжнародні партнери.

"Обладнання - це одне. Використання обладнання - це інше. І тому ви бачили, що багато наших союзників, окрім нас, зробили крок вперед і запропонували додаткові колективні тренування з використання цієї техніки", - сказала вона.

Нагадаємо, у США планують наприкінці січня провести навчання для українських військових з експлуатації бойових машин піхоти Bradley, які можуть включити до наступного пакета допомоги.

До того ж, цього місяця США розпочнуть навчання українських бійців роботі із системою ППО Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України