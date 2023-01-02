США розпочали полювання за прихованими активами російських олігархів, - ЗМІ

Уряд США в рамках пошуку прихованих активів російських олігархів та чиновників розпочав інтенсивний пошук майна та заощаджень оточення та родичів учасників "Альфа-груп".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Йдеться про людей, пов'язаних із Петром Авеном, Германом Ханом та Михайлом Фрідманом, які можуть виявитися власниками їх коштів. Під таке ж розслідування потрапило оточення Романа Абрамовича. Зокрема, у ньому фігурує мільярдер, голова компанії Millhouse Євген Швідлер.
У березні США та їхні союзники створили робочу групу "Російські еліти, ставленики та олігархи" (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - REPO). Вона займається пошуком активів, які придбано коштом, отриманим незаконним шляхом завдяки близькості їх власників режиму Путіна.
З початку війни в Україні західні країни заарештували російські активи на понад 330 млрд доларів, включаючи половину валютних резервів.
Раніше ми писали, що Швейцарія заморозила фінансові активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків (7,94 млрд доларів) в рамках санкцій проти Росії з метою покарати Москву за її вторгнення в Україну.
Також повідомлялося, що на грудень у Німеччині заморожено активи підсанкційних осіб та компаній із Російської Федерації на суму близько 5 млрд євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.