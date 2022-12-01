У Швейцарії назвали суму заморожених російських активів
Швейцарія станом на 25 листопада заморозила фінансові активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків (7,94 млрд доларів) в рамках санкцій проти Росії з метою покарати Москву за її вторгнення в Україну, повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
SECO, агентство, яке контролює санкції, також заявило, що 15 об'єктів нерухомості в шести кантонах також "заблоковані". Він не називав кантонів.
До 3 червня SECO було повідомлено про депозити, що належать російським громадянам, а також фізичним та юридичним особам у Росії, на суму 46,1 млрд франків.
Це було набагато менше 150-200 млрд швейцарських франків російського багатства, яке, за оцінками Асоціації швейцарських банкірів, знаходиться у швейцарських банках.
Чиновники SECO заявили, що розбіжність може відображати той факт, що росіяни, які також є громадянами Швейцарії чи ЄС чи проживають там, не підпадають під дію цих заходів.
Вони додали, що звітності підлягають лише банківські депозити у розмірі щонайменше 100 тисяч франків, а не портфелі цінних паперів. Посадовці розслідували 30 справ про можливі порушення правил звітності, одна з яких стосувалася федеральної прокуратури.
Нейтральна Швейцарія регулярно схвалює санкції Європейського Союзу щодо покарання Росії за вторгнення в Україну.
Єврокомісія в середу запропонувала план конфіскації заморожених російських активів, але Швейцарія на цьому етапі не має законних підстав для такого кроку.
Станом на липень Швейцарія заморозила російські фінансові активи на суму 6,7 млрд швейцарських франків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.